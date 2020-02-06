За сбыт гашиша милиция задержала в Бишкеке сотрудника ресторана «Навигатор»

В Бишкеке милиция задержала сотрудника ресторана «Навигатор» по подозрению в незаконном сбыте наркотических средств. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

Ранее в службу криминальной милиции ГУВД Бишкека поступила информация, что в ресторане распространяют наркотические средства. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР.

«Установлено, что подозреваемый работает в этом заведении. Его задержали при сбыте около 4 граммов гашиша. Задержанный 28-летний Т.У. водворен в ИВС. Назначена судебно-химическая экспертиза», — сообщили в ГУВД.