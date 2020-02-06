18:02
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

В Бишкеке разыскивают 59-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве

В Бишкеке разыскивают Айнагуль Жумабаеву, 1961 года рождения, уроженку Нарынской области, которая подозревается в мошенничестве с земельным участком. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Кыргызстана.

По ее данным, в 2011 году женщина по имени Айнагуль, обещая оказать помощь в предоставлении земельного участка в новостройке «Ак-Ордо», вошла в доверие, взяла 308 тысяч сомов у жительницы Бишкека и скрылась.

«В марте 2019 года факт зарегистрирован в ЕРПП, в УВД Ленинского района начато досудебное производство по статье «Мошенничество». В качестве подозреваемой по делу, связанной с аферой при продаже земельных участков, проходит гражданка Жумабаева Айнагуль, 1961 года рождения, уроженка Нарынской области», — говорится в сообщении.

пресс-службы МВД
Фото пресс-службы МВД. Подозреваемая в мошенничестве

Ведомство отмечает, что суд, принимая во внимание ходатайство следственной службы и то, что подозреваемая скрывается от правоохранительных органов, а также отсутствие постоянного места жительства, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Граждан, владеющих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой гражданки, МВД просит сообщить в дежурную часть УВД Ленинского района по телефону: 0312352632.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/142851/
просмотров: 194
Версия для печати
Материалы по теме
Милиция ищет мужчину, укравшего вещи с ленты транспортера в аэропорту «Манас»
В Кыргызстане выявлена группа, незаконно продававшая счета-фактуры по НДС
Более 70 человек пострадали от компании, обещавшей трудоустроить их в Польше
Бишкекчанин арендовал машину и сдал ее в ломбард
Сбежавший экс-чиновник ГРС Насирбек Алмаматов объявлен в розыск через Интерпол
В Бишкеке задержали подозреваемую в мошенничестве. Ей вменяют 16 фактов
Потерявшегося без вести кыргызстанца нашли на работе в Москве
В Бишкеке задержана подозреваемая в мошенничестве
В Москве задержан кыргызстанец. Он был в розыске семь с половиной лет
Новый вид мошенничества обнаружили в интернете
Популярные новости
Милиция нашла педофила. Девочка опознала своего насильника Милиция нашла педофила. Девочка опознала своего насильника
Судебный исполнитель в&nbsp;Бишкеке продал конфискованное у&nbsp;контрабандистов мясо Судебный исполнитель в Бишкеке продал конфискованное у контрабандистов мясо
Lexus врезался в&nbsp;столб в&nbsp;селе Мырза-Аке, в&nbsp;машине сгорели семь человек Lexus врезался в столб в селе Мырза-Аке, в машине сгорели семь человек
В&nbsp;Нарыне сбили насмерть школьницу. Момент аварии засняла камера видеонаблюдения В Нарыне сбили насмерть школьницу. Момент аварии засняла камера видеонаблюдения
Бизнес
Рекордный показатель! Более 97&nbsp;процентов населения обеспечены 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Рекордный показатель! Более 97 процентов населения обеспечены 4G LTE от О!
На&nbsp;Джеруе добыто 35&nbsp;тысяч тонн руды, идет пусконаладка На Джеруе добыто 35 тысяч тонн руды, идет пусконаладка
Водитель такси хотел обмануть камеры &laquo;Безопасного города&raquo;. Его поймали Водитель такси хотел обмануть камеры «Безопасного города». Его поймали
Все ради абонентов. В&nbsp;компании &laquo;Акнет&raquo; подвели итоги работы за&nbsp;2019 год Все ради абонентов. В компании «Акнет» подвели итоги работы за 2019 год
6 февраля, четверг
17:46
В Бишкеке разыскивают 59-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве В Бишкеке разыскивают 59-летнюю женщину, подозреваемую...
17:27
Из-за коронавируса в стационарах Кыргызстана в карантине находятся 154 человека
17:13
Курманбек Бакиев выразил соболезнования Аскару Акаеву в связи со смертью сына
17:01
В Бишкеке водитель авто накинулся на милиционера. Его разыскивают
16:52
Учитель физкультуры, пнувший ребенка по спине, отделался выговором