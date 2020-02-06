В Бишкеке разыскивают 59-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве

В Бишкеке разыскивают Айнагуль Жумабаеву, 1961 года рождения, уроженку Нарынской области, которая подозревается в мошенничестве с земельным участком. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Кыргызстана.

По ее данным, в 2011 году женщина по имени Айнагуль, обещая оказать помощь в предоставлении земельного участка в новостройке «Ак-Ордо», вошла в доверие, взяла 308 тысяч сомов у жительницы Бишкека и скрылась.

«В марте 2019 года факт зарегистрирован в ЕРПП, в УВД Ленинского района начато досудебное производство по статье «Мошенничество». В качестве подозреваемой по делу, связанной с аферой при продаже земельных участков, проходит гражданка Жумабаева Айнагуль, 1961 года рождения, уроженка Нарынской области», — говорится в сообщении.

Фото пресс-службы МВД. Подозреваемая в мошенничестве

Ведомство отмечает, что суд, принимая во внимание ходатайство следственной службы и то, что подозреваемая скрывается от правоохранительных органов, а также отсутствие постоянного места жительства, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Граждан, владеющих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой гражданки, МВД просит сообщить в дежурную часть УВД Ленинского района по телефону: 0312352632.