Трое парней угрожали ножом администрации клуба и таксисту. Их задержали

Трое парней разбили окно ночного клуба и угрожали ножом его сотрудникам. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции Бишкека.

По ее данным, инцидент произошел 31 января в 02.00 в одном из ночных увеселительных заведений по улице Кулатова. Между тремя молодыми людьми и другими посетителями клуба по неустановленной причине завязалась драка. Отмечается, что участники конфликта были в алкогольном опьянении. Затем один из них вытащил нож и стал угрожать администратору заведения, который попытался урегулировать конфликт. Пока он вызывал охрану, трем мужчинам удалось скрыться.

Однако сотрудники группы быстрого реагирования успели поймать нарушителей порядка, когда те сели в такси. По словам таксиста, молодые люди угрожали ножом и ему. В ту же ночь подозреваемые были задержаны и доставлены в УВД Октябрьского района. Ими оказались 25-летний К.Э., 24-летний С.А. и 22-летний С.И.

На следующий день один из участников инцидента написал заявление на сотрудников группы быстрого реагирования. Заявитель указал, что они без причины нанесли телесные повреждения.

Заявление зарегистрировано в ЕРПП УВД Октябрьского района, и начато досудебное производство по статье 266 «Хулиганство» УК КР. Помимо этого, по факту нанесения телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ни представители ночного заведения, ни таксист в правоохранительные органы не обращались.