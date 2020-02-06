Трое парней угрожали ножом администрации клуба и таксисту. Их задержали

Трое парней разбили окно ночного клуба и угрожали ножом его сотрудникам. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции Бишкека.
По ее данным, инцидент произошел 31 января в 02.00 в одном из ночных увеселительных заведений по улице Кулатова. Между тремя молодыми людьми и другими посетителями клуба по неустановленной причине завязалась драка. Отмечается, что участники конфликта были в алкогольном опьянении. Затем один из них вытащил нож и стал угрожать администратору заведения, который попытался урегулировать конфликт. Пока он вызывал охрану, трем мужчинам удалось скрыться.
На следующий день один из участников инцидента написал заявление на сотрудников группы быстрого реагирования. Заявитель указал, что они без причины нанесли телесные повреждения.
Заявление зарегистрировано в ЕРПП УВД Октябрьского района, и начато досудебное производство по статье 266 «Хулиганство» УК КР. Помимо этого, по факту нанесения телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ни представители ночного заведения, ни таксист в правоохранительные органы не обращались.