В Караколе мужчина пытался передать наркотики заключенным СИЗО. Его задержали

Житель Каракола пытался передать наркотики заключенным СИЗО-23 и был задержан. Об этом сообщает Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР.

По ее данным, в милицию поступила оперативная информация о том, что некий мужчина по имени Саке пытается передать наркотики следственно-арестованным.

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий было установлена личность мужчины. Им оказался 26-летний житель Каракола Ж.М.», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в комнате приема передач СИЗО-23 среди продуктов, доставленных в качестве посылки одному из заключенных, был обнаружен тайник с наркотиками. В пакете из-под муки найдены спрятанные 40 граммов гашиша.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, и начато досудебное производство по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта» УК КР.

Суд избрал задержанному Ж.М. меру пресечения — подписка о невыезде. Ведется следствие.