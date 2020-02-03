За вымогательство взятки задержан глава айыл аймака в Чуйской области

За вымогательство взятки задержан глава Октябрьского айыльного аймака. Об этом 24.kg сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

Глава айыльного аймака вымогал у бизнесмена 400 тысяч сомов. В обмен он обещал не расторгать договор аренды на песчано-гравийный карьер. Чиновника задержали с поличным при получении 350 тысяч сомов. Решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО№ 1 города Бишкека.