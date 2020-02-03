10:07
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

За вымогательство взятки задержан глава айыл аймака в Чуйской области

За вымогательство взятки задержан глава Октябрьского айыльного аймака. Об этом 24.kg сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

Глава айыльного аймака вымогал у бизнесмена 400 тысяч сомов. В обмен он обещал не расторгать договор аренды на песчано-гравийный карьер. Чиновника задержали с поличным при получении 350 тысяч сомов. Решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО№ 1 города Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/142388/
просмотров: 315
Версия для печати
Материалы по теме
За вымогательство взятки задержан директор бишкекского отделения ФОМС
В Ошской области лжесотрудник МВД вымогал деньги под угрозой возбудить дело
В Бишкеке следователя, вымогавшую взятку, приговорили к штрафу
В Кара-Суу женщину осудили за вымогательство денег у приятельницы
В Москве задержаны уроженцы Кыргызстана, вымогавшие у соотечественников деньги
В Джалал-Абаде сотрудники весогабаритного контроля задержаны за вымогательство
Адвокат считает незаконным арест сотрудницы Судебного департамента
Начальник управления Судебного департамента вымогал у компании 3 миллиона сомов
В ГСБЭП рассказали подробности задержания милиционера со взяткой
Член ОПГ Кыргызстана задержан за вымогательство в России
Популярные новости
Пьяный сотрудник ГКНБ ночью приехал к&nbsp;активисту и&nbsp;допрашивал его в&nbsp;машине Пьяный сотрудник ГКНБ ночью приехал к активисту и допрашивал его в машине
За&nbsp;вымогательство взятки задержан директор бишкекского отделения ФОМС За вымогательство взятки задержан директор бишкекского отделения ФОМС
В&nbsp;Бишкеке арестовали экс-директора Судебного департамента при Верховном суде В Бишкеке арестовали экс-директора Судебного департамента при Верховном суде
В&nbsp;Москве кассир из&nbsp;Кыргызстана убил покупателя за&nbsp;украденную банку кофе В Москве кассир из Кыргызстана убил покупателя за украденную банку кофе
Бизнес
Ядерная медицина&nbsp;&mdash; надежный союзник в&nbsp;борьбе с&nbsp;онкологическими заболеваниями Ядерная медицина — надежный союзник в борьбе с онкологическими заболеваниями
Банку &laquo;Бай Тушум&raquo; 20&nbsp;лет. Курс на&nbsp;новые продукты и&nbsp;рост капитала Банку «Бай Тушум» 20 лет. Курс на новые продукты и рост капитала
Школа банкира банка &laquo;Бай Тушум&raquo; открывает набор на&nbsp;2020 год Школа банкира банка «Бай Тушум» открывает набор на 2020 год
Новая услуга от&nbsp;банка &laquo;Бай Тушум&raquo;. Запланируй визит в&nbsp;банк заблаговременно! Новая услуга от банка «Бай Тушум». Запланируй визит в банк заблаговременно!
3 февраля, понедельник
09:59
События в Кой-Таше. Еще двое подозреваемых заключили сделку со следствием События в Кой-Таше. Еще двое подозреваемых заключили сд...
09:53
За вымогательство взятки задержан глава айыл аймака в Чуйской области
09:38
Талгат Сагындыков выиграл второй тур чемпионата КР по настольному теннису
09:33
Аренда за территорию дислокации российской базы «Кант» составит $4,8 миллиона
09:15
Бишкекчанка ищет биологическую мать в Казахстане. Надо помочь