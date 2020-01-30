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Мужчине за убийство бывшего зятя суд ужесточил наказание: 10 лет тюрьмы

Ошский областной суд ужесточил приговор мужчине, убившему своего бывшего зятя, назначив ему наказание в виде 10 лет лишения свободы. Об этом сообщается в решении суда.

Первая инстанция приговорила его к пяти годам лишения свободы.

«В суде В.А. признал свою вину. С его слов, бывший зять явился к нему домой в нетрезвом виде, стал ругаться нецензурной бранью. Как схватил нож и нанес бывшему зятю ранения, обвиняемый не помнит. Подсудимый заявил, что совершил преступление в состоянии сильного душевного волнения», — указывается в приговоре суда.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/142025/
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