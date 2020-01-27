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Происшествия

Мужчина зарезал знакомого и оставил труп на трассе. Его нашли и задержали

В Токтогульском районе по подозрению в убийстве задержан 41-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

Уточняется, что 17 января примерно в 16.00 около трассы Токтогул — Терек-Суу был найден труп мужчины. На его теле обнаружены колото-резаные ранения.

«Погибшим оказался 41-летний М.Ж. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство» УК КР. По подозрению в убийстве задержан М.А. В своих показаниях он указал, что убил своего знакомого во время словесной перепалки. Подозреваемый водворен в ИВС», — сообщили в УВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/141740/
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