Мужчина зарезал знакомого и оставил труп на трассе. Его нашли и задержали

В Токтогульском районе по подозрению в убийстве задержан 41-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

Уточняется, что 17 января примерно в 16.00 около трассы Токтогул — Терек-Суу был найден труп мужчины. На его теле обнаружены колото-резаные ранения.

«Погибшим оказался 41-летний М.Ж. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство» УК КР. По подозрению в убийстве задержан М.А. В своих показаниях он указал, что убил своего знакомого во время словесной перепалки. Подозреваемый водворен в ИВС», — сообщили в УВД.