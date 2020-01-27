В Бишкеке милиционер выстрелил в парня. ГКНБ возбудил уголовное дело

В Бишкеке сотрудник Октябрьского РОВД устроил стрельбу возле кафе. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что ЧП произошло 22 декабря 2019 года. По факту стрельбы возбуждено угловное дело по статье «Хулиганство» УК КР.

«22 декабря 2019 года примерно в 4.00 сотрудники службы криминальной милиции УВД Октябрьского района Э.Ы., Р.С. и гражданский мужчина К.А. находились в состоянии алкогольного опьянения. Э.Ы. произвел выстрел в сторону гражданина М.С. из табельного пистолета Макарова. Ему вручено уведомление о подозрении в совершении преступления по статье «Хулиганство» и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца», — сообщили в ГКНБ.