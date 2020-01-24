Скрывалась от агрессивного мужа. Пропавшая без вести жительница Баткена нашлась

В Баткенском районе зарегистрирован факт семейного насилия. Об этом 24.kg сообщили в УВД региона.

Уточняется, что 16 января в милицию обратилась местная жительница. Она заявила, что ее 30-летняя дочь пропала без вести. Позже пропавшую нашли у родственников.

«22 января в милицию обратилась сама беглянка. Она рассказала, что сбежала из дома после того, как муж избил ее. Женщина просила принять меры в отношении супруга, который побил ее дома. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Нанесение легких телесных повреждений» УК КР. Юридическая оценка действиям мужа потерпевшей будет дана по результатам экспертизы», — добавили в УВД.