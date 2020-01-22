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Происшествия

В Сузаке мать и двое детей умерли от отравления угарным газом

Жительница Сузака и двое ее детей умерли от отравления угарным газом в своем доме. Об этом сообщила пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

По ее данным, 21 января в 10.40 в дежурную часть РОВД Сузакского района поступила информация о смерти в результате отравления угарным газом.

Прибывшая на место происшествия оперативно-следственная группа обнаружила тела жительницы Сузака К.А., 1986 года рождения, ее сына Б.Н., 2013 года рождения, и дочери Б.С., 2015 года рождения.

Выяснилось, что муж погибшей работает в России.

Факт зарегистрирован в ЕРПП. Родственники заявили, что ни к кому не имеют претензий, и отказались проводить судебно-медицинскую экспертизу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/141236/
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