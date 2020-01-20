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Происшествия

Пытались обмануть адвоката. В Бишкеке разыскивают телефонных мошенников

В УВД Первомайского района Бишкека рассказали подробности задержания якобы телефонного мошенника. В милиции уточнили, что задержан не сам злоумышленник, а таксист-посредник, которого прислали забрать деньги у обманутого адвоката.

Напомним, что в социальной сети Facebook адвокат Бактыбек Жумашев опубликовал запись разговора с мошенником, который представился его сыном и просил передать $200. Юрист назначил звонившему встречу и вызвал милицию. Мужчину, приехавшего за деньгами, задержали.

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Выяснилось, что случай произошел еще 8 декабря 2019 года.

«В службу 102 поступил вызов по факту мошенничества на пересечении улиц Киевской и Тоголока Молдо. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа УВД Первомайского района. По приезде с письменным заявлением обратился гражданин Бактыбек Жумашев с просьбой принять меры в отношении неизвестных. Он сообщил, что примерно в 11.20 ему позвонили на мобильный телефон, неизвестный представился его сыном (обратился к нему «ата») и под предлогом, что он попал в ДТП, попросил передать деньги в размере 30 тысяч сомов для решения вопроса», — отмечают в УВД.

В тот же день был задержан мужчина, который приехал за деньгами. Установлено, что за указанной суммой отправили таксиста.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, и начато досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР.

Самих подозреваемых в мошенничестве еще не задержали. В милиции не исключают, что это не единичный случай.

В настоящее время ведутся следственные действия и оперативные мероприятия в рамках досудебного производства по установлению местонахождения и задержанию подозреваемых.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/140958/
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