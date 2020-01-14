В Красноярске у организаторов незаконной миграции нашли паспорта Кыргызстана

В Красноярске сотрудники ФСБ задержали участников преступной группы, которые печатали поддельные документы для мигрантов. Об этом сообщил «Рен ТВ».

Через фиктивную фирму преступники оформляли фальшивые трудовые договоры и незаконно ставили рабочих из Центральной Азии на миграционный учет.

По данным силовиков, работали злоумышленники с 2018 года. За это время их услугами воспользовались около 2 тысяч иностранцев. В офисах и квартирах сообщников прошли обыски — изъяты около сотни поддельных договоров, десять паспортов граждан Кыргызстана и пять печатей.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас оперативники разыскивают еще двоих участников ОПГ. За организацию незаконной миграции всем четверым может грозить до семи лет лишения свободы.