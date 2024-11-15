В Кыргызстане заменить ID-паспорт теперь можно через мобильное приложение Tunduk. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития.

Ведомство запускает онлайн-услугу по замене ID-паспортов через мобильное приложение Tunduk.

«С 15 ноября 2024 года граждане Кыргызской Республики смогут подать заявление на обмен ID-паспорта через мобильное приложение Tunduk. Новый сервис значительно упростит процесс, позволяя заменить паспорт без необходимости посещать центры обслуживания населения для подачи документов», — говорится в сообщении.

Подать заявление на обмен ID-карты через Tunduk смогут граждане КР, которые имеют биометрический паспорт нового образца, выпущенный с 2017 по 2024 год. Эти паспорта содержат встроенный чип с биометрическими данными, включая информацию о регистрации по месту жительства и записи актов гражданского состояния, что позволяет пройти все необходимые проверки онлайн.

Эта услуга доступна только для граждан, у которых есть биометрический паспорт серии ID. Если у вас старый паспорт серии AN, подать заявление через приложение невозможно. В таком случае вам нужно будет обратиться в ЦОН для оформления нового паспорта.

В Минцифры подчеркивают, что услуга доступна только для замены действующего паспорта. Для первичного получения ID-карты необходимо обратиться в ЦОН.

Как подать заявление через приложение Tunduk?

Процесс подачи заявления на обмен паспорта через мобильное приложение Tunduk состоит из нескольких простых шагов:

откройте приложение Tunduk и перейдите в раздел «Заявление на обмен ID-карты»;

выберите причину замены паспорта: утеря, порча, окончание срока действия, обновление по желанию или изменение персональных данных;

пройдите фотоидентификацию для подтверждения личности — процедура осуществляется непосредственно в приложении;

выберите ЦОН, где будет выдан новый паспорт, указав удобное для вас территориальное подразделение;

оплатите государственную пошлину — доступна онлайн-оплата через приложение с помощью специального кода.

После подачи заявления все документы проходят проверку в течение одного-трех дней. Как только оно будет обработано, заявитель получит уведомление через приложение о готовности паспорта.

Для получения готового документа необходимо лично посетить выбранный ЦОН с оригиналами документов.