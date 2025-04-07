У 742 осужденных нет паспортов. Акыйкатчи просит госорганы принять меры

Акыйкатчи Джамиля Джаманбаева обратилась к государственным органам с призывом решить проблему паспортизации осужденных. Об этом сообщила пресс-служба института омбудсмена.

По ее данным, во время инспекций в учреждениях Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН) сотрудники института часто получают обращения от осужденных помочь в получении паспортов.

После проверок всех учреждений ГСИН в 2024 году институт выявил, что у 742 осужденных отсутствуют удостоверения личности.

Джамиля Джаманбаева отметила, что одной из важнейших задач пенитенциарной системы является ресоциализация и социальная адаптация осужденных.

«Для этого в первую очередь нужно полное обеспечение лиц, освобождающихся из мест лишения свободы, всеми необходимыми документами. В противном случае они не смогут решить важнейшие социальные вопросы: устроиться на работу, получить пособия, оформить брак, зарегистрировать имущество и заключать гражданско-правовые сделки», — подчеркнула Джамиля Джаманбаева.

Институт акыйкатчи направил обращения в ГСИН, Департамент регистрации населения (ДРН) и Службу антимонопольного регулирования по вопросу паспортизации осужденных, а на имя председателя ГСИН внесли акт реагирования с требованием принять меры по решению опроса.

По результатам принятых мер в течение 2024 года паспортизирован 631 осужденный.

Омбудсмен отметила, что сотрудники института оказали помощь осужденной, гражданке Узбекистана в получении гражданства КР ее дочери, находящейся в школе-интернате Панфиловского района. В настоящее время документы находятся на рассмотрении у комиссии по вопросам гражданства при президенте КР.

Акыйкатчи призывает государственные органы обеспечить права осужденных в соответствии с Всеобщей декларацией прав человека, а также нормами национального законодательства.