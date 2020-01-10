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Сотрудника таможни задержали за злоупотребление должностным положением в Бишкеке

Следственная служба МВД задержала сотрудника Таможенной службы. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что М.Б. задержан в рамках расследуемого уголовного дела по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР.

«Милиция и сотрудники ГТС установили факт несанкционированного завершения процедуры таможенного транзита табачных изделий общей стоимостью $253 тысячи 500. Табак якобы следовал транзитом через Кыргызстан из Латвии и направлялся в Афганистан. По подозрению в совершении преступления задержан и водворен в ИВС сотрудник Таможенной службы, 37-летний М.Б», — сообщили в МВД.
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