В Джалал-Абаде в доме у мужчины, воюющего в Сирии, милиция нашла оружие

В Джалал-Абаде сотрудники милиции провели обыск в доме у мужчины, находящегося в зоне боевых действий в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

Уточняется, что во время обыска у боевика нашли незаконно хранящийся пистолет с патронами.

Фото УВД Джалал-Абадской области. Во время обыска в доме у мужчины, находящегося в Сирии, обнаружен пистолет

«В настоящий момент уроженец Сузакского района 28-летний Б.Э. вместе с семьей — отцом, матерью, сестрой и племянником — находится в Сирии. Они уехали в 2014 году в Россию, а затем через Турцию выехали в зону боевых действий. Известно, что в Сирии мужчина примкнул к террористической группировке «Катибат аль Имам аль-Бухари». Факт незаконного хранения оружия зарегистрирован в ЕРПП. Назначены экспертизы», — сообщили в УВД.