В Ноокате мужчина залез в тандыр, чтобы погреться, и чуть не сгорел

В городе Ноокате милиционеры спасли жизнь мужчине. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской области.

Уточняется, что в ночь с 27 на 28 декабря по области проводился рейд, во время которого участковый Омурбек Эрмекбай уулу и инспектор по делам несовершеннолетних Уларбек Кожошев заметили дым, который шел из тандырной печи. Учитывая, что в позднее время никто не готовит самсы, они решили осмотреть печь и увидели в ней потерявшего сознание человека.

«Одежда и обувь мужчины горели. Милиционеры вытащили его из тандыра, потушили огонь, оказали первую медицинскую помощь и передали медикам. Уроженец Кадамджайского района Баткенской области, 37-летний А.А. хотел согреться в тандыре, разжег в нем огонь, а затем потерял сознание, надышавшись угарным газом», — сообщили в УВД.