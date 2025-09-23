12:52
Происшествия

Трагедия на стройке: в Чуйской области погибли три человека

В селе Кара-Жыгач Аламединского района на строительной площадке погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, звонок о происшествии поступил в ОВД Аламединского района 22 сентября в 14.10. На место выехала следственно-оперативная группа.

Выяснилось, что при установке бетоносмесительной башни на территории ОсОО «НБ» оборудование упало и обрушило здание, в котором находились рабочие.

В результате происшествия погибли:

  • слесарь-рабочий Н.Б., 1995 года рождения;

  • оператор Ж.А., 1990 года рождения;

  • оператор К.Э., 1978 года рождения, гражданин иностранного государства.

Их тела извлекли из-под завалов и направили в морг. По факту возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности горных, строительных или иных работ» УК КР.

В рамках расследования задержаны трое граждан. Их водворили в изолятор временного содержания. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/344548/
просмотров: 652
