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Сюжет: Крупные взятки

Представитель иностранной компании задержан при передаче взятки чиновнику

Сотрудники Антикоррупционной службы ГКНБ задержали представителя иностранной компании Д.Ч. Об этом сообщает пресс-центр госкомитета.

Уточняется, что мужчина пойман в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье «Дача взятки» УК КР с поличным при передаче $15 тысяч.

«Деньги передавались должностному лицу, осуществляющему надзорные функции в сфере недропользования, для положительного решения вопроса касательно технического проекта в разрез интересов государства. В настоящее время ведется следствие. В рамках исполнения решения Совета безопасности продолжаются плановые мероприятия по выявлению и пресечению коррупционных проявлений в сфере недропользования», — добавили в ГКНБ.
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