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Сюжет: Приграничные конфликты

Конфликт на границе. Обстановка стабильная

Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы, где накануне произошел конфликт, характеризуется как стабильная. Об этом сообщает Пограничная служба Кыргызстана. 

По данным ведомства, правоохранительные органы обеспечивают общественный правопорядок и патрулируют приграничные территории, подразделения, дислоцированные в Баткенской области, продолжают нести службу в усиленном режиме.

Пункты пропуска на границе с Таджикистаном функционируют в штатном режиме.

Накануне в селе Кок-Таш Баткенского района произошел конфликт между гражданами Таджикистана и Кыргызстана. Примерно в 9.30 местные жители начали друг друга забрасывать камнями. После небольшого перерыва конфликт разросся вновь. В результате столкновений в Баткенскую областную объединенную больницу поступили шестеро пострадавших, из них четверо военнослужащих и двое гражданских.
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