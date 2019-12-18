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Сюжет: Приграничные конфликты

Конфликт на границе. Переговоры временно приостановили

На кыргызско-таджикском участке границы во время переговоров со стороны Таджикистана вновь начали бросаться камнями. Об этом 24.kg сообщили в Пограничной службе Кыргызстана.

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Уточняется, что эскалация конфликта произошла в 11.30. В ответ на действия граждан соседней страны кыргызстанцы камнями разбили лобовые стекла двух автомашин, принадлежащих им.

«Буквально через 20 минут с таджикской стороны произвели выстрел, по предварительным данным, из мелкокалиберного ружья. В результате получил ранение военнослужащий Внутренних войск МВД КР. Переговоры приостановлены. Сейчас каждая из сторон проводит разъяснительную работу среди населения приграничных районов двух государств. Для стабилизации обстановки на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенскую область вылетел первый заместитель председателя ГПС Абдикарим Алимбаев», — сообщили в Погранслужбе.
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