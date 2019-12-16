В Кара-Суу мужчина убил пожилого любовника своей жены

Кара-Суйский районный суд приговорил 32-летнего М.К. к 14 годам лишения свободы. Мужчина убил 72-летнего пенсионера, думая, что это любовник его супруги.

По версии следствия, обвиняемый зашел в комнату, где спали его жена и потерпевший. Он до смерти избил пенсионера.

Экспертиза показала, что мужчина погиб от кровоизлияния в грудь, перелома ребер и других травм. Погибший, как указывается в приговоре, умолял не бить его, но задержанный не стал на это обращать внимания.

«В ходе судебного заседания обвиняемый не признал свою вину. С его слов, 19 августа он был на работе, придя домой увидел, что потерпевший лежит рядом с женой. Погибший сказал, что супруга обвиняемого его сестренка. По словам подсудимого, в этот момент жена была пьяная, он позвонил в милицию, сказав, что супругу изнасиловали. М.К. заявил, что не смог совладать с эмоциями, когда увидел старика с женой, но убивать не хотел», — уточняется в приговоре суда.