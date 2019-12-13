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Сюжет: Крупные взятки

Начальник управления Судебного департамента вымогал у компании 3 миллиона сомов

По подозрению в вымогательстве и получении взятки задержан начальник управления Судебного департамента при Верховном суде КР. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что в Антикоррупционную службу 15 октября из Генпрокуратуры для проверки поступили материалы. Ведомство зарегистрировало в ЕРПП факт вымогательства взятки в особо крупном размере со стороны начальника управления ресурсами Судебного департамента А.А.

«Установлено, что А.А. по предварительному сговору с должностными лицами Судебного департамента вымогал и получил взятку в сумме 3 миллиона сомов от руководителя ОсОО «С.Г.». Деньги вымогались за положительное решение вопроса о победе компании в тендере по капитальному ремонту, перепрофилированию и пристройке помещений административного здания одного из районных судов.
11 декабря начальник управления водворен в ИВС СИЗО ГКНБ», — сообщили в Госкомитете.
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