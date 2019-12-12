21:14
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

Член ОПГ Кыргызстана задержан за вымогательство в России

Разыскиваемый у себя на родине член ОПГ отбывает наказание в России за вымогательство. Об этом сообщила пресс-служба МВД Кыргызстана.

По ее данным, 28-летний уроженец Ак-Суйского района состоит на оперативном учете как активный член одной из организованных преступных группировок КР. Он разыскивался как скрывшийся от суда Первомайского района Бишкека за хулиганство, совершенное группой лиц. В апреле 2015 года он вместе со своими приятелями избил мужчину. Задержанный ранее судим: в 2012-м осужден за наркопреступления.

МВД КР
Фото МВД КР. Задержанный член ОПГ

По информации представительства МВД КР в РФ, М.А. с 2017 года отбывает наказание за совершение преступления в России. Осужден за вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, и незаконное хранение оружия.

Вместе с другими он вымогал деньги у предпринимателей-соотечественников.

Инициатор розыска уведомлен, что после отбывания наказания М.А. будет экстрадирован согласно Минской конвенции.
Ссылка:
просмотров: 287
Версия для печати
Материалы по теме
В Токтогуле трое мужчин вымогали деньги для «общака» у продавца угля
За взятку задержана сотрудница УОБДД в Ноокатском районе
В Бишкеке сотрудник Налоговой службы вымогал у бизнесмена 20 тысяч сомов
Вымогавших взятку следователя и зампрокурора Джети-Огуза водворили в СИЗО ГКНБ
В Джети-Огузе за взятку задержаны зампрокурора района и следователь
Вымогавших взятку сотрудников Октябрьского РОВД водворили в СИЗО-1
В Бишкеке сотрудников Октябрьского РОВД задержали со взяткой
В Токмаке пограничники вымогали деньги у контрабандиста. Суд оштрафовал их
В Чаткале задержан член ОПГ по прозвищу «Басмач»
Осужденный звонил из колонии иностранцу и вымогал у него деньги
Популярные новости
Перестрелка в&nbsp;Бишкеке. Найти нападавших помогли камеры &laquo;Безопасного города&raquo; Перестрелка в Бишкеке. Найти нападавших помогли камеры «Безопасного города»
Перестрелка в&nbsp;Бишкеке. Задержаны нападавшие на&nbsp;членов ОПГ Перестрелка в Бишкеке. Задержаны нападавшие на членов ОПГ
Легковушка выехала на&nbsp;встречную полосу и&nbsp;врезалась в&nbsp;троллейбус в&nbsp;Бишкеке Легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в троллейбус в Бишкеке
Перестрелка в&nbsp;Бишкеке. Трое пострадавших госпитализированы в&nbsp;БНИЦТиО Перестрелка в Бишкеке. Трое пострадавших госпитализированы в БНИЦТиО
Бизнес
С&nbsp;Новым Кодом! Запущен новый код мобильной сети&nbsp;&mdash; 504 С Новым Кодом! Запущен новый код мобильной сети — 504
СКИДКИ на&nbsp;смартфоны и&nbsp;минус 20&nbsp;процентов на&nbsp;зарядные устройства в&nbsp;O!Store СКИДКИ на смартфоны и минус 20 процентов на зарядные устройства в O!Store
&laquo;Выбор года&nbsp;&mdash; 2019&raquo;: &laquo;Супер-Инфо&raquo; в&nbsp;очередной раз признана лучшей газетой страны «Выбор года — 2019»: «Супер-Инфо» в очередной раз признана лучшей газетой страны
&laquo;Керемет Банк&raquo;&nbsp;&mdash; лучший банк года по&nbsp;развитию эквайринговой сети в&nbsp;регионах «Керемет Банк» — лучший банк года по развитию эквайринговой сети в регионах
12 декабря, четверг
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 13 декабря: местами дождь со снегом Прогноз погоды в Кыргызстане на 13 декабря: местами дож...
20:49
Член ОПГ Кыргызстана задержан за вымогательство в России
20:13
Электронная очередь в детские сады заработает еще в шести городах Кыргызстана
20:03
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень превышен во всех районах
19:54
Жанар Акаев прокомментировал иск Матраимовых против трех СМИ