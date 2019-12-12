Член ОПГ Кыргызстана задержан за вымогательство в России

Разыскиваемый у себя на родине член ОПГ отбывает наказание в России за вымогательство. Об этом сообщила пресс-служба МВД Кыргызстана.

По ее данным, 28-летний уроженец Ак-Суйского района состоит на оперативном учете как активный член одной из организованных преступных группировок КР. Он разыскивался как скрывшийся от суда Первомайского района Бишкека за хулиганство, совершенное группой лиц. В апреле 2015 года он вместе со своими приятелями избил мужчину. Задержанный ранее судим: в 2012-м осужден за наркопреступления.

Фото МВД КР. Задержанный член ОПГ

По информации представительства МВД КР в РФ, М.А. с 2017 года отбывает наказание за совершение преступления в России. Осужден за вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, и незаконное хранение оружия.

Вместе с другими он вымогал деньги у предпринимателей-соотечественников.

Инициатор розыска уведомлен, что после отбывания наказания М.А. будет экстрадирован согласно Минской конвенции.