73-летний мужчина убил своего пасынка. Он осужден на 11 лет лишения свободы

Свердловский районный суд Бишкека приговорил 73-летнего мужчину к 11 годам лишения свободы. Об этом говорится в решении суда.

Уточняется, что пенсионера признали виновным в убийстве пасынка. Адвокат обвиняемого обжаловал это решение в Бишкекском городском суде. Вторая инстанция оставила приговор в силе.

«Следствием установлено, что между В.П. и пасынком произошла словесная перепалка, в ходе которой мужчина ударил его ножом в плечо и живот. Адвокат просил смягчить приговор, поскольку у пенсионера не было умысла убивать. Допрошенный в ходе судебного заседания обвиняемый В.П. вину признал. Со слов пенсионера, он не хотел убивать, так получилось», — указывается в приговоре.