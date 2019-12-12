10:29
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

73-летний мужчина убил своего пасынка. Он осужден на 11 лет лишения свободы

Свердловский районный суд Бишкека приговорил 73-летнего мужчину к 11 годам лишения свободы. Об этом говорится в решении суда.

Уточняется, что пенсионера признали виновным в убийстве пасынка. Адвокат обвиняемого обжаловал это решение в Бишкекском городском суде. Вторая инстанция оставила приговор в силе.

«Следствием установлено, что между В.П. и пасынком произошла словесная перепалка, в ходе которой мужчина ударил его ножом в плечо и живот. Адвокат просил смягчить приговор, поскольку у пенсионера не было умысла убивать.  Допрошенный в ходе судебного заседания обвиняемый В.П. вину признал. Со слов пенсионера, он не хотел убивать, так получилось», — указывается в приговоре.
Ссылка:
просмотров: 418
Версия для печати
Материалы по теме
Во время ссоры мужчина убил тещу в Аламединском районе
Смертью 18-летнего парня закончилась ссора молодых людей в Джалал-Абаде
В Аламединском районе неизвестные ворвались в дом и убили 19-летнего парня
В Бишкеке задержали подозреваемого в убийстве помощника прокурора в Москве
Ссора из-за бараньей головы закончилась убийством. Суд вынес приговор
Информацию об убийстве Айеркена Саймаити турецкая полиция предоставит МВД КР
В городе Ош женщина убила мужа ударом арматуры по голове
Убийство на Иссык-Куле. Поиски подозреваемого милиция прекратила
МВД: Убитый возле аэропорта «Манас» Хусан Каримов не связан с Айеркеном Саймаити
Сына бывшего президента Германии убили во время лекции в берлинской клинике
Популярные новости
Перестрелка в&nbsp;Бишкеке. Найти нападавших помогли камеры &laquo;Безопасного города&raquo; Перестрелка в Бишкеке. Найти нападавших помогли камеры «Безопасного города»
Перестрелка в&nbsp;Бишкеке. Задержаны нападавшие на&nbsp;членов ОПГ Перестрелка в Бишкеке. Задержаны нападавшие на членов ОПГ
Легковушка выехала на&nbsp;встречную полосу и&nbsp;врезалась в&nbsp;троллейбус в&nbsp;Бишкеке Легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в троллейбус в Бишкеке
Перестрелка в&nbsp;Бишкеке. Трое пострадавших госпитализированы в&nbsp;БНИЦТиО Перестрелка в Бишкеке. Трое пострадавших госпитализированы в БНИЦТиО
Бизнес
Топ-10. В&nbsp;каких странах провести зимние каникулы Топ-10. В каких странах провести зимние каникулы
MegaCom содействует развитию концепции интернета вещей (IoT) MegaCom содействует развитию концепции интернета вещей (IoT)
Сетки для сбора бутылок от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;: как перерабатывают пластик в&nbsp;Бишкеке Сетки для сбора бутылок от «Бакай Банка»: как перерабатывают пластик в Бишкеке
МПЦ признал БТА Банк самым активным банком по&nbsp;пилотному запуску продуктов МПЦ признал БТА Банк самым активным банком по пилотному запуску продуктов
12 декабря, четверг
10:26
В Бишкеке после ссоры женщина чуть не убила своего сожителя В Бишкеке после ссоры женщина чуть не убила своего сожи...
10:23
Нарколабораторию в сарае устроил житель Токтогульского района
10:12
Ирина Карамушкина пообещала и дальше критиковать президента
10:01
Суициды, побеги, дедовщина. Кто наказан за ЧП в армии?
09:55
История с подложными номерами. Глава ГРС требует расследования по утечке данных