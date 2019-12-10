В Токтогуле трое мужчин вымогали деньги для «общака» у продавца угля

В Токтогульском районе по подозрению в вымогательстве задержаны трое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

Уточняется, что 6 декабря в милицию с заявлением обратился 22-летний М.А. Он рассказал, что продавал уголь в селе Жаны Жол, в это время к нему подошли неизвестные лица азиатской национальности и стали требовать деньги для «общака».

«Злоумышленники заявили, что избраны представителями «общака» по Токтогульскому району. Все, кто продает уголь, якобы должны платить им отметку. Неизвестные сказали, что, если потерпевший не хочет, чтобы с ним что-то случилось по дороге, должен отдать 10 тысяч сомов. В случае отказа они угрожали расправой. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Вымогательство». По подозрению в совершении преступления задержаны ранее судимые 24-летний Т.Ж., 32-летний Т.С. и 33-летний Ы.Э. Они водворены в СИЗО», — сообщили в УВД.