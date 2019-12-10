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Происшествия

Перестрелка в Бишкеке. Найти нападавших помогли камеры «Безопасного города»

Задержать участников перестрелки в Бишкеке помогли камеры «Безопасного города». Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

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По ее данным, 9 декабря примерно в 19.35 на пересечении улиц Гагарина и Бакаева неизвестные на автомашине черного цвета произвели несколько выстрелов в машину «Тойота-Авенсис». Далее находившиеся в автомашине «Тойота-Авенсис» начали преследовать стрелявших, нарушив несколько Правил дорожного движения и совершив дорожно-транспортное происшествие.

Факт зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного статьей 39-130 (покушение на убийство) УК КР.

В ходе осмотра места преступления обнаружены и изъяты шесть штук гильз предварительно от пистолета Макарова.

В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий задержаны двое уроженцев Токтогульского района Джалал-Абадской области Т.у.И. и М.Н. У них изъят пистолет Макарова со стертыми номерами без патронов.

МВД КР
Фото МВД КР. Пистолет Макарова, изъятый у задержанных

В ходе досудебного производства установлено, что потерпевшие и задержанные имеют неприязненные отношения в течение 1,5 года.

Назначены соответствующие экспертизы. Досудебное производство продолжается.
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