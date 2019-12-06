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Происшествия

Во время ссоры мужчина убил тещу в Аламединском районе

В Аламединском районе задержали мужчину по подозрению в убийстве тещи. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, в одном из домов села Озерного обнаружили тело 80-летней местной жительницы.

По подозрению в убийстве задержали 38-летнего сожителя дочери убитой женщины.

По предварительной версии, мужчина, поссорившись с тещей, нанес ей телесные повреждения, от которых она умерла.

Задержанного водворили в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека. Назначены экспертизы. Досудебное производство продолжается.
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