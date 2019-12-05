19:39
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

В Бишкеке на Южной магистрали водитель стрелял в воздух

В Бишкеке на пересечении Южной магистрали и проспекта Чингиза Айтматова водитель стрелял в воздух. Видео с регистратора опубликовал пользователь Канатбек Мурзахалилов.

По его данным, это произошло сегодня примерно в 13.40. На видео видно, что на дороге разворачивается белая Toyota. В это время водитель высовывает из окна руку с оружием и стреляет в воздух. Полностью госномера авто не видно. Заметны только цифры 555.

В ГУВД Бишкека сообщили, что уже начата проверка, устанавливают автомобиль и стрелявшего.
Ссылка:
просмотров: 748
Версия для печати
Материалы по теме
Офицер ВМФ США расстрелял сотрудников верфи на военной базе «Перл-Харбор»
В России напали на кыргызстанца, который перевозил 30 миллионов рублей
Перестрелка в Кок-Жаре. В милиции рассказали подробности
Стрельба у посольства Кыргызстана в Москве. Подрались из-за $500 тысяч
Инцидент с начальником отдела по борьбе с ОПГ. Раненый отказался от претензий
Это была самооборона. В ГУВД прокомментировали инцидент с начальником отдела
Глава отдела по борьбе с оргпреступностью ГУВД Бишкека ранил мужчину
В Ороке произошел конфликт со стрельбой. Милиция разбирается
Сотрудники ГКНБ получили незначительные травмы в результате стычки у КПП
Местные жители побили сотрудников ГКНБ во время стычки на КПП в Чуйской области
Популярные новости
На&nbsp;руднике &laquo;Кумтор&raquo; произошло ЧП. Два сотрудника пропали без вести На руднике «Кумтор» произошло ЧП. Два сотрудника пропали без вести
За&nbsp;взятку задержана сотрудница УОБДД в&nbsp;Ноокатском районе За взятку задержана сотрудница УОБДД в Ноокатском районе
Смерть Егора Паньшина. Экспертиза готова Смерть Егора Паньшина. Экспертиза готова
Фото дня. Место поисковых работ и&nbsp;схода отвалов на&nbsp;&laquo;Кумторе&raquo; Фото дня. Место поисковых работ и схода отвалов на «Кумторе»
Бизнес
В&nbsp;MegaPay доступны онлайн-квитанции по&nbsp;услугам &laquo;Газпром&raquo; и&nbsp;&laquo;Северэлектро&raquo; В MegaPay доступны онлайн-квитанции по услугам «Газпром» и «Северэлектро»
Дело энергетиков. Открытое обращение экс-премьер-министров Кыргызстана Дело энергетиков. Открытое обращение экс-премьер-министров Кыргызстана
O!Store радует скидками на&nbsp;бестселлеры и&nbsp;все наушники! O!Store радует скидками на бестселлеры и все наушники!
KICB признан лучшим банком 2019 года в&nbsp;Кыргызской Республике KICB признан лучшим банком 2019 года в Кыргызской Республике
5 декабря, четверг
19:22
В точках продажи фастфуда в Бишкеке продолжают использовать газовые баллоны В точках продажи фастфуда в Бишкеке продолжают использо...
19:21
Блогер Афтандил Жоробеков отпущен под домашний арест
19:01
Цифра дня. 2,4 миллиарда сомов потратили в ноябре на зарплаты бюджетников
18:58
Борьбу правительства с ОПГ и контрабандой депутаты признали удовлетворительной
18:55
Вывод миллионов из Кыргызстана. Спикер ЖК уверен, что никто из бюджета не ворует