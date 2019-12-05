В Бишкеке на Южной магистрали водитель стрелял в воздух

В Бишкеке на пересечении Южной магистрали и проспекта Чингиза Айтматова водитель стрелял в воздух. Видео с регистратора опубликовал пользователь Канатбек Мурзахалилов.

По его данным, это произошло сегодня примерно в 13.40. На видео видно, что на дороге разворачивается белая Toyota. В это время водитель высовывает из окна руку с оружием и стреляет в воздух. Полностью госномера авто не видно. Заметны только цифры 555.

В ГУВД Бишкека сообщили, что уже начата проверка, устанавливают автомобиль и стрелявшего.