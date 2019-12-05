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Смертью 18-летнего парня закончилась ссора молодых людей в Джалал-Абаде

В городе Джалал-Абаде ссора подростков закончилась смертью 18-летнего парня. Об этом сообщила пресс-служба УВД области.

По ее данным, 9 ноября в больницу поступил молодой человек с ножевым ранением. После двухчасовой операции молодой человек умер, не приходя в сознание.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство» УК КР.

Выяснилось, что погибший, 2001 года рождения, проживал в Сузакском районе.

Оперативники по подозрению в преступлении задержали 19-летнего парня и 17-летнюю девушку. Как сообщается, молодые люди поссорились и один из них нанес ранения другому.

Проводятся досудебные мероприятия.
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