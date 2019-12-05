Офицер ВМФ США расстрелял сотрудников верфи на военной базе «Перл-Харбор»

Американский моряк расстрелял троих гражданских служащих Министерства обороны США на военной базе «Перл-Харбор» на Гавайях. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на CNN.

Два человека погибли на месте. Один из раненых поступил в медицинский центр и находится в критическом состоянии.

Власти не раскрыли личность моряка. Телеканал Fox News сообщил, что инцидент произошел 4 декабря в 14.30 по местному времени (6.30 по Бишкеку 5 декабря) недалеко от корабля «Колумбия» и штурмовой подводной лодки класса «Лос-Анджелес», стрелял младший офицер.

Командующий ВМС США Лидия Робертсон заявила, что моряк покончил с собой после того, как открыл огонь возле верфи Drydock 2, являющейся зоной обслуживания атомных подводных лодок. Из-за стрельбы доступ на базу был закрыт.

Расследование ведут как служба безопасности базы, так и следственные органы ВМФ. Подключилось и ФБР.

На базе размещаются подразделения ВВС и ВМФ США, численность военных и гражданских лиц — более 66 тысяч человек. «Перл-Харбор» также служит в качестве штаб-квартиры для Тихоокеанского флота США и является базой для 10 эсминцев и 15 подводных лодок.