11:58
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

Офицер ВМФ США расстрелял сотрудников верфи на военной базе «Перл-Харбор»

Фото Regnum. Военно-морская база США «Перл-Харбор»

Американский моряк расстрелял троих гражданских служащих Министерства обороны США на военной базе «Перл-Харбор» на Гавайях. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на CNN.

Два человека погибли на месте. Один из раненых поступил в медицинский центр и находится в критическом состоянии.

Власти не раскрыли личность моряка. Телеканал Fox News сообщил, что инцидент произошел 4 декабря в 14.30 по местному времени (6.30 по Бишкеку 5 декабря) недалеко от корабля «Колумбия» и штурмовой подводной лодки класса «Лос-Анджелес», стрелял младший офицер.

Командующий ВМС США Лидия Робертсон заявила, что моряк покончил с собой после того, как открыл огонь возле верфи Drydock 2, являющейся зоной обслуживания атомных подводных лодок. Из-за стрельбы доступ на базу был закрыт.

Расследование ведут как служба безопасности базы, так и следственные органы ВМФ. Подключилось и ФБР.

На базе размещаются подразделения ВВС и ВМФ США, численность военных и гражданских лиц — более 66 тысяч человек. «Перл-Харбор» также служит в качестве штаб-квартиры для Тихоокеанского флота США и является базой для 10 эсминцев и 15 подводных лодок.
Ссылка:
просмотров: 536
Версия для печати
Материалы по теме
В Генеральном штабе рассказали подробности ЧП с контрактником
Тяжелые ожоги получил контрактник Сухопутных войск после удара током
В городе Ош сбежал солдат срочной службы МЧС
В Генштабе рассказали подробности гибели солдата в Майлуу-Суу
В войсковой части Майлуу-Суу повесился солдат срочной службы
В России напали на кыргызстанца, который перевозил 30 миллионов рублей
В Ошской области повесился военнослужащий Сухопутных войск
В ГСИН рассказали подробности гибели солдата срочной службы
В департаменте охраны ГСИН погиб солдат срочной службы
Перестрелка в Кок-Жаре. В милиции рассказали подробности
Популярные новости
На&nbsp;руднике &laquo;Кумтор&raquo; произошло ЧП. Два сотрудника пропали без вести На руднике «Кумтор» произошло ЧП. Два сотрудника пропали без вести
За&nbsp;взятку задержана сотрудница УОБДД в&nbsp;Ноокатском районе За взятку задержана сотрудница УОБДД в Ноокатском районе
Смерть Егора Паньшина. Экспертиза готова Смерть Егора Паньшина. Экспертиза готова
Фото дня. Место поисковых работ и&nbsp;схода отвалов на&nbsp;&laquo;Кумторе&raquo; Фото дня. Место поисковых работ и схода отвалов на «Кумторе»
Бизнес
O!Store радует скидками на&nbsp;бестселлеры и&nbsp;все наушники! O!Store радует скидками на бестселлеры и все наушники!
KICB признан лучшим банком 2019 года в&nbsp;Кыргызской Республике KICB признан лучшим банком 2019 года в Кыргызской Республике
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: газифицирован жилой массив &laquo;Учкун&raquo; «Газпром Кыргызстан»: газифицирован жилой массив «Учкун»
Финансовые показатели ОАО &laquo;МАМ&raquo; демонстрируют устойчивый рост Финансовые показатели ОАО «МАМ» демонстрируют устойчивый рост
5 декабря, четверг
11:54
Вывод миллионов из страны. Парламент рассмотрит расследование журналистов Вывод миллионов из страны. Парламент рассмотрит расслед...
11:52
Президента призывают не бояться Садыра Жапарова и амнистировать его
11:48
O!Store радует скидками на бестселлеры и все наушники!
11:48
Сторонники Садыра Жапарова выйдут на мирный митинг
11:29
Внимание, ориентировка! ГУОБДД ищет машину с подложными номерами