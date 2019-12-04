ЧП на «Кумторе». К поисковым работам привлекли 28 единиц тяжелой техники

На руднике «Кумтор» продолжаются аварийно-спасательные работы по поиску пропавших в результате схода оползня отвалов пустой породы в районе ручья Лысый работников компании. Об этом сообщили в «Кумтор Голд Компани».

По состоянию на 6.00 сегодняшнего дня в поисковой операции в зоне ЧС задействовано 28 единиц различной тяжелой горной техники КГК, дополнительно в резерве еще 7 единиц.

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На 10.00 выемка сошедшей пустой породы составила 182,4 тысячи тонн, или 79,3 тысячи кубических метров.

На месте работают спасатели МЧС и аварийно-спасательной команды «Кумтора».

Оползень отвалов на руднике «Кумтор» произошел 1 декабря в 5.43. Компания начала эвакуацию работников горно-производственного отдела из опасной зоны и незамедлительно остановила горные работы. В результате ЧП пропали двое сотрудников «Кумтора»: водитель бульдозера и мастер, дежурившие в ночную смену.