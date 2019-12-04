Смерть Егора Паньшина. Экспертиза готова

Следователи Октябрьского РОВД Бишкека получили результаты экспертизы по факту смерти известного организатора праздничных мероприятий и квестов Егора Паньшина. Об этом 24.kg сообщили в милиции.

Основная версия подтверждена. Егор Паньшин совершил самоубийство. Следов физического насилия экспертами не обнаружено.

Напомним, что 13 октября в 9.30 мужчину нашли мертвым в лесопосадке в микрорайоне «Асанбай».

На шее у него обнаружили бытовой электрический удлинитель, привязанный другим концом к дереву. Синяков, ушибов, травм на теле не нашли.

В милиции подчеркнули, что у Егора Паньшина было много долгов и проблем на работе. Ранее его родственники сообщали, что он ушел на утреннюю пробежку и не вернулся.