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Происшествия

Смерть Егора Паньшина. Экспертиза готова

Следователи Октябрьского РОВД Бишкека получили результаты экспертизы по факту смерти известного организатора праздничных мероприятий и квестов Егора Паньшина.  Об этом 24.kg сообщили в милиции. 

Основная версия подтверждена. Егор Паньшин совершил самоубийство. Следов физического насилия экспертами не обнаружено. 

Напомним, что 13 октября в 9.30 мужчину нашли мертвым в лесопосадке в микрорайоне «Асанбай».

На шее у него обнаружили бытовой электрический удлинитель, привязанный другим концом к дереву. Синяков, ушибов, травм на теле не нашли.

В милиции подчеркнули, что у Егора Паньшина было много долгов и проблем на работе. Ранее его родственники сообщали, что он ушел на утреннюю пробежку и не вернулся.
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