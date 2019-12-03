За взятку задержана сотрудница УОБДД в Ноокатском районе

В Ноокатском районе Ошской области за взятку задержали инспектора УОБДД. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, 30 ноября в милицию обратился М.М. с просьбой принять меры в отношении

сотрудницы УОБДД, которая получила часть взятки (2 тысячи сомов) за нарушение ПДД, вымогает еще 8 тысяч, отобрав паспорт заявителя.

На телеграм-канале «Короче» опубликовано видео задержания.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 326 «Вымогательство взятки» УК КР.

В ходе оперативно-следственных мероприятий служба внутренних расследований МВД с участием следователя ГСБЭП 3 декабря при получении взятки в 5 тысяч сомов задержала младшего инспектора УОБДД по Ноокатскому району, старшину милиции К.З.