В Москве кыргызстанка сообщила родителям, что ее украли, чтобы не жить с ними

В Москве 16-летняя кыргызстанка записала сообщение родителям о помощи: якобы ее обманом увели и держат в неизвестном помещении и дают только воду. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.
Сообщалось также, что ее якобы готовят для трансплантации внутренних органов.
Информация быстро распространилась по чатам WhatsApp и вызвала большой общественный резонанс. Указанный факт зарегистрирован в полиции России и одновременно органами внутренних дел в Кыргызстане.
Дело по статье «Торговля людьми» находилось на контроле министра внутренних дел Кыргызской
Республики и посла Кыргызской Республики в Российской Федерации.
Были установлены родители девушки. По данным представительства МВД КР в РФ, семья
проживает в Москве.
При проведении оперативно-разыскных мероприятий в столице РФ установлено местонахождение гражданки Р.Т., 2003 года рождения, уроженки Ошской области.
Установлено, что распространенная информация о похищении и незаконном лишении свободы
не соответствует действительности.
Девушка пояснила, что ушла из дома по собственному желанию и ввела своих родителей в
заблуждение относительно своего местонахождения. Свои действия объяснила тем, что хотела
начать жить самостоятельно, а о последствиях распространенной ею недостоверной информации не знала. Сказала, что хотела напугать родителей, чтобы не искали.
По словам родителей, их дочь в основном всегда находилась дома, нянчила младшего брата.