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В Москве кыргызстанка сообщила родителям, что ее украли, чтобы не жить с ними

В Москве 16-летняя кыргызстанка записала сообщение родителям о помощи: якобы ее обманом увели и держат в неизвестном помещении и дают только воду. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

Сообщалось также, что ее якобы готовят для трансплантации внутренних органов.

Информация быстро распространилась по чатам WhatsApp и вызвала большой общественный резонанс. Указанный факт зарегистрирован в полиции России и одновременно органами внутренних дел в Кыргызстане.

Дело по статье «Торговля людьми» находилось на контроле министра внутренних дел Кыргызской
Республики и посла Кыргызской Республики в Российской Федерации.

Были установлены родители девушки. По данным представительства МВД КР в РФ, семья
проживает в Москве.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий в столице РФ установлено местонахождение гражданки Р.Т., 2003 года рождения, уроженки Ошской области.

пресс-службы МВД КР
Фото пресс-службы МВД КР. В Москве 16-летняя кыргызстанка записала ложное сообщение родителям о помощи

Установлено, что распространенная информация о похищении и незаконном лишении свободы
не соответствует действительности.

Девушка пояснила, что ушла из дома по собственному желанию и ввела своих родителей в
заблуждение относительно своего местонахождения. Свои действия объяснила тем, что хотела
начать жить самостоятельно, а о последствиях распространенной ею недостоверной информации не знала. Сказала, что хотела напугать родителей, чтобы не искали.

По словам родителей, их дочь в основном всегда находилась дома, нянчила младшего брата.
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