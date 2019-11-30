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В Бишкеке задержали подозреваемого в убийстве помощника прокурора в Москве

В Бишкеке задержали гражданина России, находящегося розыске за убийство помощника прокурора Бутырской районной прокуратуры города Москвы в августе 2019 года. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Задержанного передали сотрудникам службы криминальной милиции МВД КР для решения вопроса о его экстрадиции согласно межгосударственным соглашениям.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ

«Сотрудники АКС ГКНБ задержали 22-летнего россиянина 29 ноября», — сообщили в ГКНБ.

По данным российских СМИ, Максим Лугенев вместе с подельником Андреем Глухих зарегистрировались в приложении «Хорнет», где познакомились с помощником прокурора Дмитрием Некрасовым. 8 мая подозреваемые пришли на квартиру погибшего под предлогом «вступления в интимные отношения с ним». Сотруднику надзорного органа связали руки и засунули ему в рот галстук, перекрыв дыхание.
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