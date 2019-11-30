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Происшествия

Очередной теракт на Лондонском мосту. Есть погибшие и тяжелораненые

Фото © AP Photo/Frank Augstein. Одна из жертв нападения на Лондонском мосту

В пятницу на Лондонском мосту в центре британской столицы произошел очередной теракт. На людей напал человек с ножом, сообщило ВВС.

В результате нападения на прохожих ранены несколько человек, двое из них скончались от ран. Один раненый в критичном состоянии. Нападавшего застрелил спецназ лондонской полиции. На его теле обнаружили муляж взрывного устройства.

Глава антитеррористического подразделения британской полиции Нил Басу объявил в пятницу вечером, что мотивы нападавшего пока до конца не ясны, но полиция рассматривает произошедшее как теракт.

Человек, напавший с ножом на прохожих, ранее судим и отбывал тюремный срок за преступление, связанное с терроризмом.

В ночь на субботу полиция назвала его имя — это 28-летний Усман Хан. Его осудили в 2012 году. На свободу он вышел условно-досрочно в декабре 2018-го и проживал в графстве Стаффордшир в центральной части Англии.

Мост Лондон-бридж находится в оживленном финансовом и туристическом центре британской столицы. В 2017 году здесь произошел крупный теракт, в результате которого погибли восемь человек и почти полсотни ранены.

ВВС
Фото ВВС. Карта Лондонского моста и места происшествия
В социальных сетях сразу после происшествия появились снятые очевидцами видео, на которых вооруженные полицейские оттаскивают от одного человека других, а затем полицейский стреляет в этого человека.

На других видео мужчина неподвижно лежит на тротуаре, а бойцы спецподразделения полиции целятся в него с расстояния примерно в 20 метров.

Кроме того, на видео видно, как один из боровшихся с этим человеком мужчин отбегает в сторону с большим ножом в руке — предположительно отнятым у нападавшего.
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