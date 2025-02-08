12:52
USD 87.45
EUR 90.93
RUB 0.90
Экономика

На фоне заявлений Трампа запасы золота в Лондоне снизились рекордными темпами

Запасы золота в лондонских хранилищах в январе снизились на 4,9 миллиона тройских унций, потому что трейдеры отправляли золото в США, где цены на него взлетели на опасениях, что Дональд Трамп может ввести пошлины на драгоценный металл. Это самое большое сокращение запасов за месяц с начала ведения учета, стоимость разницы — около $14 миллиардов, сообщает Bloomberg.

Уточняется, что запасы золота в Лондоне в январе снизились на 1,7 процента (около $14 миллиардов в денежном выражении) по сравнению с декабрем 2024 года. Это самое большое сокращение за месяц с начала ведения учета в 2016-м.

«Учитывая поток драгметалла из Лондона в Нью-Йорк, снижение запасов на 151 тонну в январе неудивительно», — отметили в свою очередь в Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA). Ассоциация оценивала как активы в коммерческих хранилищах, принадлежащих JPMorgan Chase и Brink’s, так и счета в золоте в хранилище Банка Англии.

Запасы серебра также показали рекордный отток. «Как и в случае с золотом, отток серебра напрямую связан с перемещением металла из Лондона в Нью-Йорк из-за связанных с тарифами опасений», — проинформировали в LBMA.

31 января спотовая цена золота впервые достигла $2 тысяч 800 за унцию на фоне интереса инвесторов к активам-убежищам из-за новых заявлений президента Трампа о введении тарифов на импорт. Позже рост замедлился, стоимость драгметалла составляла $2 тысячи 794,58 за унцию.

5 февраля стоимость золота достигла нового рекорда — $2 тысячи 869,68 за унцию. Аналитики Citigroup ожидают, что цены на золото поднимутся до рекордной отметки в $3 тысячи за унцию в течение трех месяцев.

Согласно отчету Всемирного совета по золоту (WGC), мировой спрос на драгметалл в 2024 году вырос на 1 процент, его общая стоимость достигла $382 миллиарда на фоне высоких цен на него и объемов закупок.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/319312/
просмотров: 352
Версия для печати
Материалы по теме
Стоимость золота в 2025 году может достичь $3 тысяч за унцию
Торговля Армении с ОАЭ выросла в пять раз. При чем тут золото и алмазы РФ
Сбор налога на доходы золотодобывающих компаний составил более 12,5 миллиарда
Тесный муравейник. Работы Залкара Токтогулова сравнили с итальянским художником
Кыргызстан в 2024 году экспортировал 13,8 тонны золота
Кыргызстан обладает потенциалом в 4 тысячи тонн золота
Лидером по покупке кыргызского золота в 2024 году стала Великобритания
Кыргызстан открыл туристический павильон на выставке WTM 2024 в Лондоне
Мировая цена на золото в 2024-м превысит уровень прошлого года на 21 процент
Более 8 тонн золота экспортировал Кыргызстан с начала 2024 года
Популярные новости
Кабинет налогоплательщика. Почему его нужно открыть каждому кыргызстанцу Кабинет налогоплательщика. Почему его нужно открыть каждому кыргызстанцу
В&nbsp;Кыргызстане с&nbsp;1&nbsp;марта вводится запрет на&nbsp;оборот ряда товаров без акциза В Кыргызстане с 1 марта вводится запрет на оборот ряда товаров без акциза
Рубль и&nbsp;тенге продолжают расти, доллар стабилен. Курсы валюты на&nbsp;7&nbsp;февраля Рубль и тенге продолжают расти, доллар стабилен. Курсы валюты на 7 февраля
Сом подешевел к&nbsp;евро, рублю и&nbsp;тенге. Курсы валюты на&nbsp;6&nbsp;февраля Сом подешевел к евро, рублю и тенге. Курсы валюты на 6 февраля
Бизнес
Делайте переводы в&nbsp;&laquo;Юнистрим&raquo; и&nbsp;получите шанс выиграть автомобиль и&nbsp;ценные призы Делайте переводы в «Юнистрим» и получите шанс выиграть автомобиль и ценные призы
Три дня до&nbsp;судьбоносного розыгрыша: 10&nbsp;миллионов сомов могут стать вашими! Три дня до судьбоносного розыгрыша: 10 миллионов сомов могут стать вашими!
Откройте для себя Таиланд с&nbsp;&laquo;MEGA ЭЛКАРТ&raquo;! Успейте принять участие в&nbsp;акции! Откройте для себя Таиланд с «MEGA ЭЛКАРТ»! Успейте принять участие в акции!
Новый этап развития: ОАО &laquo;Коммерческий банк Кыргызстан&raquo; переименовано в&nbsp;Mbank Новый этап развития: ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» переименовано в Mbank
8 февраля, суббота
12:42
В Бишкеке продолжают реконструкцию троллейбусных депо для новых электробусов В Бишкеке продолжают реконструкцию троллейбусных депо д...
12:22
На фоне заявлений Трампа запасы золота в Лондоне снизились рекордными темпами
12:00
Жесткая драма, бессмертные «Гриффины» и ужасы. Что смотреть на следующей неделе
11:51
Очень красиво. Айгуль Жапарова посетила Харбинский фестиваль ледяных скульптур
11:43
Сотрудники ГСИН передали манежи и игрушки детям осужденных матерей