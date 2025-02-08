На фоне заявлений Трампа запасы золота в Лондоне снизились рекордными темпами

Запасы золота в лондонских хранилищах в январе снизились на 4,9 миллиона тройских унций, потому что трейдеры отправляли золото в США, где цены на него взлетели на опасениях, что Дональд Трамп может ввести пошлины на драгоценный металл. Это самое большое сокращение запасов за месяц с начала ведения учета, стоимость разницы — около $14 миллиардов, сообщает Bloomberg.

Уточняется, что запасы золота в Лондоне в январе снизились на 1,7 процента (около $14 миллиардов в денежном выражении) по сравнению с декабрем 2024 года. Это самое большое сокращение за месяц с начала ведения учета в 2016-м.

«Учитывая поток драгметалла из Лондона в Нью-Йорк, снижение запасов на 151 тонну в январе неудивительно», — отметили в свою очередь в Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA). Ассоциация оценивала как активы в коммерческих хранилищах, принадлежащих JPMorgan Chase и Brink’s, так и счета в золоте в хранилище Банка Англии.

Запасы серебра также показали рекордный отток. «Как и в случае с золотом, отток серебра напрямую связан с перемещением металла из Лондона в Нью-Йорк из-за связанных с тарифами опасений», — проинформировали в LBMA.

31 января спотовая цена золота впервые достигла $2 тысяч 800 за унцию на фоне интереса инвесторов к активам-убежищам из-за новых заявлений президента Трампа о введении тарифов на импорт. Позже рост замедлился, стоимость драгметалла составляла $2 тысячи 794,58 за унцию.

5 февраля стоимость золота достигла нового рекорда — $2 тысячи 869,68 за унцию. Аналитики Citigroup ожидают, что цены на золото поднимутся до рекордной отметки в $3 тысячи за унцию в течение трех месяцев.

Согласно отчету Всемирного совета по золоту (WGC), мировой спрос на драгметалл в 2024 году вырос на 1 процент, его общая стоимость достигла $382 миллиарда на фоне высоких цен на него и объемов закупок.