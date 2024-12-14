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Общество

Тесный муравейник. Работы Залкара Токтогулова сравнили с итальянским художником

Арт-энтузиаст, предприниматель и представитель London Kyrgyz Art Адмир Курман предоставил 24.kg рецензию на серию картин «Муравейник» художника Залкара Токтогулова.

По его словам, картины вовлекают зрителя в размышления вместе с автором. Вы не просто любуетесь красками или оцениваете технику исполнения, а становитесь частью этого глубокого мыслительного процесса, разделяя идеи и эмоции художника.

Адмир Курман считает, что художник является представителем метафизической живописи и его творчество напоминает ему работы итальянского художника Джорджо де Кирико. Однако в них есть и элементы футуризма и реализма.

Арт-энтузиаст отмечает, человеческое сообщество в целом проживает на одном кусочке планеты, в небольшом квадрате, где схема передвижения во многом дом — работа — дом.

Люди создали тесные, перенаселенные пространства, безликие высотные здания, в которых они живут очень близко друг к другу, но в то же время очень одиноко. Мы называем такие сооружения муравейниками.

Адмир Курман

Разумеется, муравьи играют большую роль в биоразнообразии планеты, однако схожесть человеческого бытия и скучной рутины муравьиной колонии переплетается в ее иерархичности.

«В уникальной серии «Муравейник» Залкар изобразил дома людей, которые прижаты друг к другу и формируют высотное сооружение в виде гигантского муравейника, олицетворяя холод и безликость современной урбанистической среды человеческого коммьюнити, пронизанной жесткими паутинами общественной структуры, которая крепко держит человека в его маленьком жилище, подавленного ежедневным бытом, финансовыми обязательствами, социальным давлением полицейского общества», — подчеркивает Адмир Курман.

Арт-эксперт уверен, что цена человеческой жизни ничтожна в такой угнетающей перенаселенной иерархии и высоко структурированном мире. Человеческий антхилл, сооруженный нами, смотрит на нас с высокомерием и будто насмехается над тем, как люди создали своими руками архитектурных монстров, заселились в них, таким образом деивиндидуализировали свои личности.

В картинах Залкара Токтогулова можно также увидеть и проблемы экологии, которые волнуют автора. Глядя на них зрители задаются вопросом, насколько безликость и унылость человеческих антхиллов оправданы? Как уравнивание людей и превращение среды обитания в безжизненные тесные, промышленные пространства связаны с угнетением индивидуальности и креативности человека, которая дана ему природой и как жестоко неправилен этот путь? В таком случае какой путь правильный?

Художник Залкар Токтогулов родился в Таласской области в 1989 году. Окончил Московский институт имени Сурикова и активно участвовал в арт-резиденциях и симпозиумах в разных странах. Его творчество привело его в Лондон, Канны, Братиславу и Любляну.

На Биеннале в Челси 2023 года в Лондоне художник представил картину из серии «Муравейник», которая в первый же день приобретена местным коллекционером. Его персональная выставка проходила и в Бишкеке.

Кроме того, Залкар Токтогулов участвовал в выставке кыргызских художников в Лондоне и городке Гастингс в графстве Сассекс, организованные в 2023 году London Kyrgyz Art при поддержке посольства Кыргызской Республики в Великобритании. В настоящее время он работает над новой серией картин.

Залкар Токтогулов счастливый отец двух дочерей и супруг любящей жены, которая вдохновляет и поддерживает его художественное развитие.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314219/
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