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Происшествия

Хотел сжечь Коран — получил ножевое ранение: инцидент в Лондоне

У здания турецкого посольства в Лондоне мужчина поджег Коран. Акция была прервана прохожим, который выхватил горящую книгу, сбил поджигателя с ног, плюнул в него и попытался нанести ножевые ранения. Об этом пишет турецкое издание Hürriyet.

Полиция задержала нападавшего, а пострадавший был доставлен в больницу с травмами пальцев руки.

Отмечается, что попытавшийся сжечь Коран таким образом выразил протест против политики президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По его мнению, он «превращает страну в базу радикальных исламистов».

Сообщается, что лондонская полиция проводит расследование произошедшего, выясняя все обстоятельства инцидента. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/320074/
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