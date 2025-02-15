У здания турецкого посольства в Лондоне мужчина поджег Коран. Акция была прервана прохожим, который выхватил горящую книгу, сбил поджигателя с ног, плюнул в него и попытался нанести ножевые ранения. Об этом пишет турецкое издание Hürriyet.

Полиция задержала нападавшего, а пострадавший был доставлен в больницу с травмами пальцев руки.

Отмечается, что попытавшийся сжечь Коран таким образом выразил протест против политики президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По его мнению, он «превращает страну в базу радикальных исламистов».

Сообщается, что лондонская полиция проводит расследование произошедшего, выясняя все обстоятельства инцидента.