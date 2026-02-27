В Лондоне прошла премьера фильма Beyond the Silk Road о Кыргызстане

В Лондонском кинотеатре VUE Cinema Leicester Square прошла мировая премьера многосерийного документального проекта «Доминик Уэст: Кыргызстан» (Beyond the Silk Road / По ту сторону Великого Шелкового пути). Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации и молодежной политики.

По ее данным, картину зрителям представили Александра Толстая, Кларк Питерс и Доминик Уэст.

Замглавы ведомства Тимурлан Ажымалиев отметил уникальность проекта, его вклад в развитие международного культурного диалога и значение в продвижении Кыргызстана как страны с богатым историческим наследием и самобытной культурой на мировой арене.

«Доминик Уэст: Кыргызстан» — сериал, посвященный путешествию британского актера по маршрутам Великого Шелкового пути. Режиссер ленты — Лора Джоунс, работающая в сфере документального кино и международных телевизионных проектов.

Сериал по-новому раскрывает Кыргызстан через его культуру, природу, историю и современную жизнь. Зрители познакомятся с традиционным кочевым образом жизни, национальными играми (улак тартыш, кыз куумай), искусством беркутчи, народными ремеслами, музыкальным и устным наследием кыргызского народа.