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Происшествия

В Лондоне суд вынес приговор шпионам: готовили провокации против Казахстана

Центральный уголовный суд Лондона признал виновными трех граждан Болгарии, которых обвиняют в шпионаже в пользу России и подготовке международных провокаций, в том числе против Казахстана. Об этом сообщает Bloomberg.

СМИ
Фото СМИ. Центральный уголовный суд Лондона

Уточняется, что суд признал Катрин Иванову, Ваню Габерову и Тихомира Иванчева виновными в незаконном сборе важной информации для российской разведки. Члены группы шпионили на РФ в 2020-2023 годах. Еще трое соучастников — Орлин Русев, Бисер Джамбазов и Иван Стоянов — ранее признали свою вину в шпионаже.

Процесс длился три месяца. Суд установил, что граждане Болгарии создали целую сеть для «сложных разведывательных операций в Великобритании и Европе». Участников группы объединил Ян Марсалек — в прошлом главный операционный директор печально известной платежной системы Wirecard, которая попала в крупный финансовый скандал и обанкротилась. Именно он координировал действия шпионов и держал связь с российской разведкой. Яна Марсалека задержать не удалось.

Группа планировала устроить в том числе фейковую акцию протеста возле казахстанского посольства в Великобритании, а также собиралась организовать покушение на Бергея Рыскалиева — бывшего акима Атырауской области, который сбежал в Лондон после того, как стал фигурантом уголовного дела о растрате более 71 миллиарда тенге.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/328555/
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