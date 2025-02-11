Дастан Сатпаев стал первым казахстанцем в футбольном клубе «Челси»

Английский профессиональный футбольный клуб «Челси» достиг соглашения о переходе 16-летнего нападающего казахстанского футбольного клуба «Кайрат» Дастана Саптаева. Об этом сообщается на странице ФК в VK.
Дастан Сатпаев стал первым казахстанцем в «Челси».
Летом 2026 года молодой форвард «Кайрата» отправится в лондонский клуб после достижения совершеннолетия. До этого времени он останется в казахстанской команде, уточнили в футбольном клубе.
Дастан Сатпаев родился в Алматы и начал заниматься футболом в Академии «Кайрат» с восьми лет. В 15 лет дебютировал за основную команду клуба, став самым молодым игроком в истории.
Достижения футболиста:
- 28 матчей, 26 голов, 10 ассистов за два сезона в QJ League;
- лучший игрок QJ League сезона 2024;
- пять матчей и победный гол в Первой лиге;
- четыре матча, один гол, один ассист в Юношеской лиге УЕФА.