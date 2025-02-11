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Спорт

Дастан Сатпаев стал первым казахстанцем в футбольном клубе «Челси»

Английский профессиональный футбольный клуб «Челси» достиг соглашения о переходе 16-летнего нападающего казахстанского футбольного клуба «Кайрат» Дастана Саптаева. Об этом сообщается на странице ФК в VK.

Дастан Сатпаев стал первым казахстанцем в «Челси».

Летом 2026 года молодой форвард «Кайрата» отправится в лондонский клуб после достижения совершеннолетия. До этого времени он останется в казахстанской команде, уточнили в футбольном клубе.

Дастан Сатпаев родился в Алматы и начал заниматься футболом в Академии «Кайрат» с восьми лет. В 15 лет дебютировал за основную команду клуба, став самым молодым игроком в истории.

Достижения футболиста:

  • 28 матчей, 26 голов, 10 ассистов за два сезона в QJ League;
  • лучший игрок QJ League сезона 2024;
  • пять матчей и победный гол в Первой лиге;
  • четыре матча, один гол, один ассист в Юношеской лиге УЕФА.
Ссылка: https://24.kg/sport/319502/
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