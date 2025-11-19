20:20
USD 87.45
EUR 101.20
RUB 1.08
Общество

В центре Лондона установили бронзовую статую Бриджит Джонс

На площади Лестер-сквер появилась бронзовая статуя Бриджит Джонс в честь 25-летия выхода первого фильма. Об этом сообщила BBC.

В Лондоне на площади Лестер-сквер установили новую бронзовую статую, посвященную Бриджит Джонс — героине популярной истории, созданной писательницей Хелен Филдинг. Скульптура изготовлена лондонской студией 3D Eye и весит около 200 килограммов — Бриджит в коротком платье с дневником и ручкой в руках — символами первых фильмов.

Статуя стала частью прогулочного маршрута, где уже установлены фигуры Гарри Поттера, Мистера Бина, Бэтмена, Индианы Джонса, Мэри Поппинс, Паддингтона, Чарли Чаплина и Железного трона из «Игры престолов».

На торжественном открытии 17 ноября присутствовали создатели фильмов и актеры, сыгравшие ключевые роли. Бриджит Джонс впервые появилась в книге в 1996 году, а первый фильм вышел в 2001-м. Продолжения вышли в 2004, 2016 и 2025 годах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/351527/
просмотров: 254
Версия для печати
Материалы по теме
В Швеции украли 125-килограммовую бронзовую скульптуру «Эмигранты»
Немка вернула Греции фрагмент античной колонны, который она украла 60 лет назад
Более 3 миллионов человек вышли на митинг против мигрантов в Лондоне
Памятник Манасу. Похвала, критика и ответ автора скульптуры хейтерам
Полубарс, полурыба: загадочная фигура по трассе на Иссык-Куль удивляет водителей
Люди ходят в трусах. Мэр о том, почему не установил статую Манаса в Балыкчи
В Лондоне суд вынес приговор шпионам: готовили провокации против Казахстана
Ссора в Белом доме: решения саммита в Лондоне, и Зеленский с переводчиком
Хотел сжечь Коран — получил ножевое ранение: инцидент в Лондоне
Дастан Сатпаев стал первым казахстанцем в футбольном клубе «Челси»
Популярные новости
ГУОБДД напомнило водителям о&nbsp;запрете на&nbsp;установку LED-фар ГУОБДД напомнило водителям о запрете на установку LED-фар
В&nbsp;части Бишкека отключат подачу питьевой воды В части Бишкека отключат подачу питьевой воды
Экономия электроэнергии. После нагоняя президента мэр Оша разрешил работать кафе Экономия электроэнергии. После нагоняя президента мэр Оша разрешил работать кафе
Пожар на&nbsp;Айтматова. Президента просят выделить пострадавшим жилье от&nbsp;ГИК Пожар на Айтматова. Президента просят выделить пострадавшим жилье от ГИК
Бизнес
Тариф &laquo;О!Мамлекеттик&raquo;&nbsp;&mdash; это стабильная связь и&nbsp;выгода для госслужащих Тариф «О!Мамлекеттик» — это стабильная связь и выгода для госслужащих
&laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; особая поддержка тем, кто служит стране каждый день «Мамлекеттик» от MEGA — особая поддержка тем, кто служит стране каждый день
Сто тысяч сомов в&nbsp;подарок за&nbsp;оплату в&nbsp;автобусе! Главный приз: квартира в&nbsp;Бишкеке Сто тысяч сомов в подарок за оплату в автобусе! Главный приз: квартира в Бишкеке
Переводы в&nbsp;Узбекистан теперь доступны через приложение &laquo;Элкарт Мобайл&raquo; Переводы в Узбекистан теперь доступны через приложение «Элкарт Мобайл»
19 ноября, среда
20:02
В Бишкеке заработала новая насосная станция В Бишкеке заработала новая насосная станция
19:44
В центре Лондона установили бронзовую статую Бриджит Джонс
19:26
Садыр Жапаров принял главу МИД КНР Вана И. Что известно о китайском дипломате
19:12
Мечеть за $55 миллионов. Садыр Жапаров рассказал о подарке Абдукадыра Хабибуллы
19:02
Новый стадион «Азаттык Арена» в Бишкеке будет готов к 1 августа 2026 года