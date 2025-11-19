В центре Лондона установили бронзовую статую Бриджит Джонс

На площади Лестер-сквер появилась бронзовая статуя Бриджит Джонс в честь 25-летия выхода первого фильма. Об этом сообщила BBC.

В Лондоне на площади Лестер-сквер установили новую бронзовую статую, посвященную Бриджит Джонс — героине популярной истории, созданной писательницей Хелен Филдинг. Скульптура изготовлена лондонской студией 3D Eye и весит около 200 килограммов — Бриджит в коротком платье с дневником и ручкой в руках — символами первых фильмов.

Статуя стала частью прогулочного маршрута, где уже установлены фигуры Гарри Поттера, Мистера Бина, Бэтмена, Индианы Джонса, Мэри Поппинс, Паддингтона, Чарли Чаплина и Железного трона из «Игры престолов».

На торжественном открытии 17 ноября присутствовали создатели фильмов и актеры, сыгравшие ключевые роли. Бриджит Джонс впервые появилась в книге в 1996 году, а первый фильм вышел в 2001-м. Продолжения вышли в 2004, 2016 и 2025 годах.