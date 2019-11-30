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Происшествия

В Бишкеке милиционеры помогли потерявшемуся ребенку вернуться домой

В Бишкеке сотрудники ГУГССО МВД обнаружили потерявшегося школьника и передали родителям. Об этом сообщило МВД.

По данным ведомства, мальчик потерялся в дни проведения саммита глав государств ОДКБ. Ребенка на улице обнаружил милиционер. Школьник выглядел растерянным.

МВД
Фото МВД

Милиционер подошел к ребенку и поинтересовался, кого он здесь ищет. Выяснилось, что мальчик уснул в автобусе по пути домой и вышел на незнакомой остановке. В итоге он не знал, куда идти. Милиционер связался с его мамой. Женщина забрала сына. 
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