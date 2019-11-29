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Присвоившую миллионы сомов в Кыргызстане мошенницу нашли в Якутии

Взявшую у клиентов одного из банков Кыргызстана более пяти миллионов сомов мошенницу нашли в Якутии. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

34-летняя кыргызстанка, уроженка Нарынской области, находилась в межгосударственном розыске.

пресс-службы МВД КР
Фото пресс-службы МВД КР. Мошенница

Гражданка, в 2019 году работавшая ведущим специалистом одного из филиалов банков в Ак-Суйском районе, обманом взяла у трех граждан более 5,3 миллиона сомов и скрылась.

Выяснилось, что будучи работником финансового учреждения женщина обманула сотни других граждан на миллионы сомов. В УВД Иссык-Кульской области зарегистрировали заявления 147 человек.

Общая сумма ущерба составила 38 миллионов сомов. Возможно, потерпевших еще больше.

Разыскиваемая гражданка М.А. заключена под стражу для экстрадиции согласно Минской конвенции. Расследование преступлений, где потерпевшими являются сотни граждан, находится на контроле министра внутренних дел Кыргызстана Кашкара Джунушалиева.
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