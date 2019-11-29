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Ссора из-за бараньей головы закончилась убийством. Суд вынес приговор

Аламединский районный суд признал виновным М.Б в убийстве и приговорил его к 14 годам лишения свободы. Об этом говорится в приговоре суда.

Уточняется, что М.Б. работал на скотном рынке в жилмассиве «Нижняя Ала-Арча». Между ним и погибшим произошла ссора из-за бараньей головы.

Обвиняемый ударил разделочным ножом 27-летнего Ж.Ж. От полученной раны мужчина скончался. В ходе судебного разбирательства работник рынка вину полностью признал. Он рассказал, что не хотел никого убивать, а ножом погибшего ударил в порыве гнева.

«Я работаю на скотном рынке. В тот день Ж.Ж. разделал барана и попросил обуглить голову животного. За услугу я беру 50 сомов. Так как не получилось нормально это сделать, Жыкы (погибший. — Прим. 24.kg) потребовал деньги назад. Из-за этого мы поссорились, я сначала его ударил по спине и нас разняли. Через некоторое время покупатель вновь подошел и стал оскорблять меня. Я не выдержал и ударил его ножом сначала сзади, а потом в область печени. Свою вину признаю, с предъявленным на следствии обвинением согласен», — сказал обвиняемый.
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