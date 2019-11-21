Представился журналистом и забрал телефон. В Нарыне задержан мошенник

В Нарыне по подозрению в мошенничестве задержан 24-летний парень. Об этом сообщает пресс-служба УВД Баткенской области.

По данным ведомства, 13 ноября в Баткене молодой человек представился журналистом и забрал у студентов телефон Rеdmi Note 7А.

Фото УВД Баткенской области. Милиция задержала мошенника, представлявшегося журналистом

«Подозреваемый пришел в городской парк «Жениш» и стал задавать студентам разные вопросы, представившись журналистом. Войдя в доверие к потерпевшим, он забрал у них мобильный телефон и скрылся. Факт зарегистрирован в ЕРПП. В ходе оперативно-следственных мероприятий милиция в Нарыне задержала подозреваемого. Проводится досудебное производство», — добавили в УВД.