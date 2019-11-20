Три мешка странного белого порошка из Кыргызстана не пустили в Россию

Сотрудники омского Россельхознадзора обнаружили в автомобиле гражданина Кыргызстана мешки с подозрительным белым порошком. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Специалисты управления Россельхознадзора в ППУ «Черлакский» досмотрели автомобиль, следующий из Кыргызстана через Казахстан в город Якутск Российской Федерации.

Оказалось, что кыргызстанец вез сухое молоко.

Фото Россельхознадзора по Омской области. Задержанный груз

Перевозчик на груз предоставил товарно-транспортную накладную, однако ветеринарные сопроводительные документы, необходимые для передвижения через границу, отсутствовали.

Груз вернули адресату.

Правонарушителя привлекли к административной ответственности за несоблюдение ветеринарно-санитарных правил.