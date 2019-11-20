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Три мешка странного белого порошка из Кыргызстана не пустили в Россию

Сотрудники омского Россельхознадзора обнаружили в автомобиле гражданина Кыргызстана мешки с подозрительным белым порошком. Об этом сообщили на сайте ведомства. 

Специалисты управления Россельхознадзора в ППУ «Черлакский» досмотрели автомобиль, следующий из Кыргызстана через Казахстан в город Якутск Российской Федерации.

Оказалось, что кыргызстанец вез сухое молоко. 

Россельхознадзора по Омской области
Фото Россельхознадзора по Омской области. Задержанный груз

Перевозчик на груз предоставил товарно-транспортную накладную, однако ветеринарные сопроводительные документы, необходимые для передвижения через границу, отсутствовали. 

Груз вернули адресату. 

Правонарушителя привлекли к административной ответственности за несоблюдение ветеринарно-санитарных правил.
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