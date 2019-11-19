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Происшествия

Массовая драка в Бишкеке. Один пострадавший госпитализирован

В результате массовой драки в Бишкеке пострадал один человек. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД столицы.

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Уточняется, что сообщение о драке в милицию поступило сегодня примерно в 3.00. На место выезжали сотрудники милиции, но никого из участников конфликта там не оказалось.

«Возле многоэтажного дома с телесными повреждениями был обнаружен 23-летний К.И. Медики скорой помощи увезли его в Национальный госпиталь. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство» УК КР. В рамках досудебного производства проводятся следственные действия и разыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию участников этого правонарушения», — проинформировали в ГУВД.
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